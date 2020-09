Maddaloni. Grande successo per la festa della musica

Domenica 13 settembre Maddaloni ha fatto da sfondo al palcoscenico della 1° Festa della Musica: un ennesimo successo targato Vincenzo Bove. A fare da cornice all’evento organizzato dall’ex Assessore Vincenzo Bove è stata la Villa Jano Pacifero che ha visto la grande partecipazione dei cittadini, pur garantendo le misure di sicurezza anticovid che i tempi ci prescrivono. Non poteva mancare l’esibizione canora dell’organizzatore Vincenzo Bove, artista per una sera, che con la sua verve ci ha deliziato con brani di musica leggera, di Gianni Morandi, Biagio Antonacci e persino dei Modà. Anche il Sindaco Andrea de Filippo, presente all’evento, ha espresso il suo apprezzamento, così come Vincenzo Santangelo, Candidato al Consiglio Regionale. Dopo un periodo buio di lockdown, questa manifestazione fortemente voluta dall’ex Assessore Vincenzo Bove, ha portato un’ondata di gioia, di clima sereno e di divertimento a tutti i presenti. Ad allietare questa bella serata la bellissima Loredana del Giudice, nelle vesti di presentatrice e cantante, e altri ospiti come il Professore Pompeo Caturano nelle vesti di cantante, il giovane artista locale neomelodico napoletano, Salvatore Cerreto, e bravissimi ballerini Carolina Mirotto nella specialità di danza ritmica, Ernesto Franchini nella break dance e Daniele De Angelis e Campolattano Teresa nel ballo di coppia latino-americano. L’intero cast ha ricevuto applausi e apprezzamenti dal pubblico presente lasciando la speranza di poter riorganizzare la 2° edizione della Festa della Musica nella prossima Primavera.