Maddaloni. I consiglieri di opposizione raccolgono l’invito del M24A

Non sono passate neanche 24 h dalla richiesta di Struffolino a nome del costituendo circolo del M24A in città che quasi tutti i consiglieri di opposizione interpellati hanno prontamente raccolto l’invito. Mancano le adesioni della Crisci e della Santo che potrebbero comunque arrivare in tempo utile per l’incontro .

Appuntamento fissato per sabato pomeriggio : il coordinatore Lorenzo Vigliotta incontrerà i consiglieri Campolattano, Reitano, Russo, Tagliafierro, Temneriello e Tontoli. All’ordine del giorno le perdite d’acqua in città e le cartelle pazze. Le magie di Maddaloni hanno sortito il loro effetto. E chissà che questo sia, finalmente, l’inizio di una proficua collaborazione tra i cittadini e chi li rappresenta, seppur nei banchi dell’opposizione. Si amministra bene soprattutto se si ha una buona opposizione; questo potrebbe far ben sperare.