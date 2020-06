Maddaloni. I sindacati offrono un’ultima chance alla Buttol.

Non si ferma la questione tra operatori ecologici e la Buttol SRL. Pare che i precedenti incontri non abbiano portato a casa il risultato sperato. Per cui, scripta manent, i sindacati rappresentativi dei questa categoria lavorativa, chiedono alla Buttol un tavolo di trattativa a cui siedano tutte le parti in causa.

La volta precedente al tavolo non era presente il comune di Maddaloni. I sindacati, CGIL, FIT CISL e UGL, ne richiedono con forza la presenza, in modo da avere un confronto definitivo nel quale ognuno risponda per la propria parte.

Scrivono quindi a conclusione:

“Certi di un sollecito riscontro riteniamo altresì doveroso comunicare che in caso di mancato

confronto a stretto giro , considerata la forte esasperazione dei lavoratori, saremo costretti ad attuare

ogni azione volta ad ottenere la tutela e la salvaguardia e i diritti dei lavoratori.

Sicuri di un immediato riscontro, in attesa di conoscere data e luogo utili all’incontro richiesto porgiamo distinti saluti.”