Maddaloni. Il brigante attende con trepidazione la risposta del vicesindaco

Il brigante Struffolino torna a pungolare il vicesindaco. La vicenda inizia con l’invito fatto a Bove, anche attraverso la nostra testata, il 19 giugno, in merito agli allagamenti a via Caudina: il Bove nel 2014 formulava una nobile proposta, mai messa in atto, e che lo Struffolino ora vorrebbe riprendere. Una comunità d’intenti per il bene della città e di aiuto ai commercianti della zona, oggi più di allora penalizzarti oltre che dalla pioggia anche dal covid.

Oggi Struffolino ritorna sull’argomento e scrive:

“È passata circa una settimana da quando ho dato al vicesindaco Gigi Bove la mia piena disponiblità collaborazione ad intraprendere una collaborazione per un’ iniziativa comune per risarcire tutti i cittadine e negozianti che sono state vittime dell’ultimo allagamento.

Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta, ma sono fiducioso e convinto che arriverà la risposta del vicesindaco Bove. E’ una questione di dignità, di serietà e di rispetto delle istituzioni. I cittadini non devono essere presi in giro. Ricordo ancora una frase che mi colpì il cuore e che vi riporto in foto:

Questo diceva il vicesindaco Bove, allora solo un semplice consigliere di opposizione (che non ho capito ancora come mai era all’ opposizione).

Se questo avverrà io finirò di criticare il vicesindaco Bove , e chiederò umilmente scusa all’ amministrazione; perché per me i cittadini vengono prima di tutto e metterò la mia dignità sotto i piedi per far sì che i cittadini abbiano giustizia.

P.S. Caro vicesindaco Bove non mi accusi ora di fare mobbing istituzionale, ma le si sta giocando una grossa parte della sua dignità se non darà una risposta. Io la mia dignità l’ho messa in gioco, ora tocca a Lei!”