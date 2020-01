Maddaloni. Il consiglio comunale discute ed approva la costruzione di un nuovo campo di calcio

Resoconto del Consiglio comunale di ieri. Apre le danze il consigliere Cortese, che ringrazia per la delega ricevuta, rimarcando un posizionamento già noto da tempo. Tocca quindi al consigliere Campolattano, che, avendo aderito ad Italia Viva di Renzi, passa da rappresentante del PD al gruppo misto. Assenti quasi tutti i consiglieri di opposizione, compresi i consiglieri che avevano di recente aderito al PD con il tesseramento. Come mai questa compatta assenza di tutta la parte di opposizione neo PD e rientrati nel PD che avevano anche il compito di costituirsi come gruppo consiliare? Prima ancora di discutere i punti all’ordine del giorno il consigliere Tenneriello, supportato poi dalla consigliera Santo evidenziano il problema delle interrogazioni non inserite nell’ordine del giorno e chiedono altresì maggior rispetto del regolamento del consiglio comunale sia nello stilare l’ordine del giorno che nella gestione degli interventi. Tre soltanto erano i punti da discutere. Con tanti problemi che i maddalonesi riscontrano giorno per giorno ieri l’ordine del giorno era abbastanza sintetico . Le interrogazioni dell’opposizione che potevano chiarire qualche problematica sentita sono state ignorate.

Viene invece accolta la proposta del consigliere di maggioranza Antonio De Rosa di aggiungere un ordine del giorno collegato al secondo punto, ovvero la costruzione di un nuovo campo di calcio cittadino. Ma si sa che gli italiani, quando si parla di calcio sono sempre partecipativi e propositivi. E il consiglio, in linea con il pensiero dell’italiano medio discute del campo di calcio e vota all’unanimità. Sicuramente un punto d’onore per la città, ma c’era tempo e spazio per affrontare anche altri problemi.