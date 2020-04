Maddaloni. Il De Nicola agevola gli studenti per la didattica a distanza

Questa mattina la Preside Rosa Suppa ha consegnato, con la collaborazione del personale di segreteria i primi 15 computer di ultima generazione ai ragazzi della scuola Secondaria di I “De Nicola” facente parte dell’istituto che dirige da due anni e che si sviluppa su due comuni. Questo ragazzi ne avevano fatto specifica richiesta per seguire le lezioni di didattica a distanza come previsto in questo periodo. Domani toccherà agli alunni frequentanti la scuola Secondaria a Valle di Maddaloni. In questa operazione ci si avvarrà della collaborazione polizia municipale . Mercoledì, dopo Pasqua, continueranno le consegna con l’aiuto della Croce Rossa.