Maddaloni – Il Generale Farì è il nuovo Presidente dell’ANACOMI

MADDALONI – A decorrere dall’1 gennaio 2020 sono state rinnovate le cariche dell’ANACOMI (Associazione Nazionale Commissariato Militare) che ha nella Scuola di Commissariato di Maddaloni uno dei principali punti di riferimento. Il Generale Corrado LAURETTA ha lasciato l’incarico al neo eletto Presidente Generale Salvatore FARI. Un caloroso e deferente ringraziamento al Generale Corrado Lauretta per aver dato un nuovo impulso alla Associazione con molte iniziative umanitarie, raduni, gite sociali, premi letterari per giovani studenti, manutenzione dell’Ossario Garibaldino dei Ponti della Valle, unitamente ad una fattiva collaborazione con il Comune di Valle di Maddaloni, di cui è sindaco Francesco BUZZO e l’Istituto Comprensivo di Maddaloni 2, di cui è dirigente scolastico la dott.ssa Rosa SUPPA. Al Generale Salvatore Fari gli auguri di buon lavoro e l’impegno ad incrementare le attività dell’Associazione con l’aiuto attivo e fattivo del Generale Stefano REGA, Capo del Corpo di Commissariato dell’Esercito e della Scuola di Commissariato di Maddaloni, di cui è comandante il gen. Francesco RICCARDI.



Di seguito pubblichiamo l’elenco della altre cariche dell’ANACOMI: Vice Presidenti Gen. Carmine RUOTOLO e Gen. Domenico VISAGGIO, Presidenti di Sezione avv. Gabriele PERDOMI di Bologna e Gen. Pino SPINOSO di Palermo. I membri del Consiglio sono: Gen. Attilio GIZZI, Gen. Enzo MELILLO, Gen. Giuseppe MOLLICA, Gen. Francesco REGA e Sig. Costantino TESTONI. Fanno parte del Collegio Sindacale: Gen. Aurelio SAUDELLA, presidente revisore dei conti e Col. Aldo CALDARELLI e Cav. Glauco GABRIELI. Nel Collegio di Disciplina sono stati nominati: dott. Gian Andrea CARINO, il Lgt. Atos Giorgio LUGNI e sig.ra Rosaria ROMANELLI. Segretario è il Cav. Lgt. Giorgetto DE NOTO. Il Consiglio direttivo rimarrà in carica per il triennio 2020 2023 a decorrere dal 01 gennaio 2020. Grande soddisfazione per la Città di Caserta che, all’interno dell’ANACOMI, vede anche il Lgt. Atos Giorgio Lugni, al quale, lo scorso 5 dicembre 2019, è stata assegnata dal CONI la Stella al Merito Sportivo per il 2018. Di seguito pubblichiamo il curriculum vitae del neo Presidente dell’ANACOMI.



Il Tenente Generale (Aus.) Salvatore FARI’ è nato a Tricase (LE) il 9 agosto 1954, ha conseguito la nomina a Ufficiale in Servizio Permanente in data 1 ottobre 1978, quale vincitore del concorso indetto con D.M. 1 maggio 1977. Ha prestato servizio presso: la Scuola Militare di Amministrazione e Commissariato con sede in Maddaloni (CE), ove ha ricoperto incarichi di comando (Comandante di Plotone e Comandante di Compagnia), incarichi amministrativi (Cassiere) e di insegnamento di materie giuridiche e pubblico amministrative (1974 – 1984); la Regione Carabinieri “Marche” con sede ad Ancona, ove ha ricoperto l’incarico di Capo Gestione del Danaro e di Capo del Servizio Amministrativo (1984 – 1993); l’Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa, con l’incarico di Capo Sezione Gestione del Bilancio, nell’ambito del I Reparto (1993 – 2001); lo Stato Maggiore della Difesa, con l’incarico di Capo del Servizio Amministrativo (2001 – 2004); il Comando Militare della Capitale (Comando per il Reclutamento e Forze di Completamento Interregionale Centro), con l’incarico di Capo Ufficio Amministrazione (2004-2006); il Centro Amministrativo di Intendenza presso la South West Task Force costituita in KOSOVO, nell’ambito dell’operazione NATO “Joint Enterprise”, con l’incarico di Direttore (2006); il Dipartimento di Commissariato del Comando Logistico dell’Esercito, ove ha ricoperto gli incarichi di Capo Ufficio del Capo Dipartimento, di Capo Ufficio Logistico-Amministrativo, di Capo Ufficio Materiali di Commissariato (2006-2009);



il Segretariato Generale della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali, con l’incarico di Direttore (2009-2011); il Segretariato Generale della Difesa – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa, con l’incarico di Capo Ufficio Generale (2011-2016); lo Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa, con l’incarico di Capo Ufficio Generale (2016-2018); l’Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, con l’incarico di Direttore Centrale (2018-2019). È stato membro del Collegio dei Revisori del “Fondo Assistenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri” e del Consiglio di Amministrazione della “Cassa Ufficiali dell’Esercito”. Il Tenente Generale Farì è in possessore della Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento – quadriennale), con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “La disciplina della dirigenza pubblica, anche con particolare riferimento alla dirigenza militare” e dei seguenti Corsi di specializzazione/perfezionamento: ha frequentato i seguenti Corsi di specializzazione e/o perfezionamento professionale: Ambito Militare: 16° Corso di aggiornamento tecnico-professionale per Ufficiali subalterni del Servizio di Amministrazione, presso la S.Mi.C.A.; 16° Corso di aggiornamento professionale per Ufficiali dei Corpi tecnico e logistici dell’Esercito, presso la Scuola di Guerra dell’Esercito;

Corso di lingua inglese, per Ufficiali dei 119° Corso Superiore di S.M. e 36° Corso Speciale per Ufficiali dei Corpi Tecnico e Logistici, presso la SLE di Perugia e successivo stage linguistico in Gran Bretagna; 36°Corso speciale per Ufficiali dei Corpi Tecnico e Logistici (119° Corso Superiore di S.M.), presso la Scuola di Guerra dell’Esercito; 3° Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (I.S.S.M.I), presso il C.A.S.D.; 19° Corso per la Cooperazione Civile e Militare (CO.CI.M.), tenuto dallo Stato Maggiore della Difesa; 11ª Sessione Europea Rappresentanti d’Armamento (11ª SERA), tenuta in Francia e Gran Bretagna, sotto egida U.E.O; Corso di formazione su “Sistema Informativo di Vertice – 2: Processi, Potenzialità e Strumenti”, presso lo Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto C 4 I e Trasformazione; Corso di “Logistica NATO”, presso lo Stato Maggiore della Difesa – Centro per la Formazione Logistica Interforze. Ambito Civile: XXV Corso di Orientamento e Formazione per pubblici funzionari, presso la Società Italiana per l’organizzazione Internazionale (SIOI); Master in diritto amministrativo, presso la Scuola Superiore d’Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (CEIDA);

Corso di formazione in materia di “Riforma del bilancio dello Stato: logiche, adempimenti e competenze professionali”, tenuto dal FORMSTAT – consorzio per la formazione e l’aggiornamento statistico, nell’ambito del progetto PASS gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio; Master per analisti di bilancio e revisori dei conti delle Amministrazioni Pubbliche, presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA). L’alto Ufficiale è insignito di: Diploma di benemerenza, con medaglia, istituito dal Commissario straordinario del Governo con ordinanza n. 355 del 21.06.1981, per gli interventi alle operazioni di soccorso in Campania e Basilicata (1980-1981); Medaglia commemorativa con nastrino e diploma, di cui al D.M. 15.10.1983, per la partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità; Medaglia NATO non art. 5; Croce d’oro, per anzianità di servizio militare; Medaglia d’oro al merito di lungo comando; Medaglia Mauriziana; Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.

È autore delle seguenti pubblicazioni: “La contabilità economica-analitica – dalla realtà aziendale alla Pubblica Amministrazione – (con particolare riguardo alle sue applicazioni nel Ministero della Difesa)”, Ed. Scuola di Amministrazione e di Commissariato, 2001. È coniugato con la signora Maria Grazia e ha due figli, Andrea e Laura.