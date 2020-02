Maddaloni. Il sindaco De Filippo sulla questione del Ponte Vapore

A seguito delle numerose lamentele giunte alla nostra redazione sui rallentamenti causati dalla chiusura del Ponte Vapore, abbiamo raggiunto telefonicamente il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo che ci ha informato di come stanno procedendo per risolvere il problema:

“La chiusura del Ponte era prevedibile visto il mancato rispetto delle restrizioni. Oggi è chiaro che ci sono rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta, ma stiamo già provvedendo al ripristino di strade secondarie per realizzare percorsi alternativi nel tempo più celere possibile. Sarebbe più lunga la procedura di realizzazione di un tratto stradale ex novo che congiunga via Cancello con la SP 335. Chiaro è che tali percorsi devono avere caratteristiche di sicurezza e di percorribilità da parte anche di mezzi pesanti. Nel contempo, siamo in contatto con la Sovrintendenza per accelerare la procedura di demolizione e ricostruzione del Ponte stesso ”