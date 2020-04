Maddaloni. In atto la rimozione di rifiuti abbandonati

E’ iniziata stamattina, coordinata dall’assessore all’ambiente Salvatore LICCARDO la rimozione di rifiuti oggetto di abbandoni. Veri e propri cumuli di materiali di vario tipo, da materassi a pneumatici, mobili e rifiuti di ogni tipo che vengono buttati senza alcun rispetto per l’ambiente soprattutto in strade periferiche adiacenti alla campagna. E’ servita la pala meccanica per ripulire le strade.

Sono partiti da via Pioppolungo angolo via Carmignano, strada che fu anche oggetto di segnalazioni in un recente passato. A seguire di ripulirà via Sauda e via dell’Uliveto.

“Questo in due anni e’ almeno il quinto intervento nelle stesse strade,mi auguro che duri quanto più a lungo” ha dichiarato l’assessore. Purtroppo gli sciacalli dell’ambiente sono sempre in agguato.