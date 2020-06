Maddaloni. Incontro Buttol – sindacati. Il resoconto

Si è tenuto oggi l’atteso incontro tra la Buttol Srl e i rappresentanti delle sigle sindacali convocate per discutere delle rivendicazioni per le quali da mesi gli operatori ecologici lottano, con proteste di vario tipo come le raccolte a singhiozzo o la mancata pulizia della fiera settimanale, come abbiamo visto lo scorso martedì.

Leggi anche:

Vi illustriamo sinteticamente quanto è stato stabilito, fermo restando che pare ci sarà un nuovo incontro, anche con la presenza del Sindaco e dell’assessore competente, la prossima settimana.

Questo incontro dovrebbe essere finalizzato a dare il placet per alcuni pagamenti arretrati e per eventuali assunzioni. In particolare a chiedere questo incontro allargato sarebbe stato l’UGL con Espugnato, in modo da fa fare chiarezza in maniera definitiva.

Sui ticket non erogati l’azienda si impegnerebbe a farlo per fine mese; sulle buste paga sta facendo delle verifiche sui conguagli di aprile e sarà ben attenta a conteggiare notturni e straordinari; entro questa settimana gli operatori riceveranno il vestiario estivo. Infine sulla questione più spinosa, cioè quelal delle unità lavorative, che secondo il capitolato doveva scendere da 85 a 73 dipendenti, i sindacati chiedono di integrare le unità mancanti non più con lavoratori stagionali, come è finora accaduto, bensì con un reintegro di tipo definitivo. Su questo non si ha ancora una risposta definitiva.