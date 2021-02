Maddaloni. L’ Appia antica non vale un materasso

A cura di Amedeo Marzaioli

“Un grande materasso matrimoniale abbandonato saluta il nostro arrivo a Maddaloni riconoscibile a distanza per la presenza del castello normanno con l’imponente torre”.

Inizia così il commento dei 14 pellegrini della Via Appia che sono passati per Maddaloni lo scorso 4 gennaio accolti da Domenico Iadevaia e dalla sua famiglia e che poi hanno partecipato ad un convegno sull’andamento lento tenutosi alla Biblioteca Comunale.

A distanza di un mese e più quel materasso è ancora lì a testimoniare l’incuria dell’antica via Appia e del sito archeologico di Calatia, un vero e proprio “pugno nell’occhio” per la nostra città.

Gli antichi maddalonesi, i calatini, si staranno rivoltando nelle tombe per il trattamento loro riservato a distanza di secoli comprese le antiche mura inghiottite da fichi d’india e vegetazione spontanea..

Pare che la competenza dell’antica Via Appia sia della Provincia di Caserta ma il danno di immagine è dei Comuni di S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada ma soprattutto di Maddaloni che si presenta ai pellegrini con un “biglietto da visita” non certamente gratificante.

E allora visto che le province in Italia non sono “né carne né pesce” ma servono solo a stipendiare politici che non “producono” niente, gli assessori all’ambiente dei tre Comuni si mettano d’accordo intanto per “rompere” di continuo presso l’ente provinciale ma poi per comporre una bella squadra di percettori di “reddito di cittadinanza” per una radicale pulizia della strada.

Quel materasso va rimosso, però a Maddaloni i materassi servono nel senso di “posti letti”, carenza rilevata dagli stessi pellegrini meravigliati di una città di 40mila abitanti ricca di storia che non dispone di strutture ricettive.

Sul loro passaggio per Maddaloni riporto il commento di alcuni di loro:

Nino

“Spero che la prossima volta possano trovare quei luoghi più puliti e che le persone possano comprendere meglio l’importanza della Via Appia. Vi consiglio di visitare la piccola chiesa di Nostra Signora di Loreto”.

Diego Pascale

“Rimango stupefatto di quel “patrimonio Italia” che anche chi è curioso e dinamico come noi è predisposto a conoscere… eppure un capolavoro del quadraturismo prospettico come la tela del Convitto andrebbe inclusa in ogni manuale d’arte basilare… un gioiello del barocco ed è considerata la più grande tela del ‘700… è di quasi 700 mq… io continuo a portarmi l’emozione di una Maddaloni sul far della sera perchè con Maria Vittoria siamo stati temerari e stoici e siamo saliti fin sopra la Rocca… e il contrasto dei ruderi del Castello con sotto la città, una costellazione di luci e di implosi rumori, mi ha accompagnato per buona parte del viaggio… ho poi saputo che anche al Convitto tanti restauri son stati possibili anche grazie all’onorevole Giulio Andreotti che finanziò parecchi lavori… e sicuramente a Maddaloni e a Montesarchio dobbiamo assolutamente tornare perchè meritano una tappa approfondita e mirata”

Giovanna Mentonelli

“La magnificenza della Regina Viarum traspare ancora dai monumenti e le tracce visibili dell’età romana, nonostante la desolazione e la trascuratezza dell’ambiente intorno. Ciò che mi porterò dentro per sempre è però il calore e i sorrisi delle persone incontrate durante il cammino, la disponibilità generosa e l’efficiente organizzazione di coloro che ci hanno accolto a Maddaloni come veri amici. Grazie di cuore!”

Le foto sono di oggi, il frigorifero ha preso il posto del materasso ma la vergogna è la stessa. Ritornare sull’argomento è sempre attuale. Quel segnale MADDALONI andrebbe rimosso e riposizionato più avanti in modo da liberarlo dalla immondizia che lo circonda. Di certo non è un bel benvenuto per la nostra città.