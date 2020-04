Maddaloni. La domenica delle Palme ai tempi del Coronavirus

La prossima domenica 5 aprile sarà la DOMENICA DELLE PALME, un appuntamento tra i più attesi dai fedeli. Appuntamento al quale don Marco, come finora ha fatto per tutte le altre celebrazioni, ordinarie e non, ha cercato di ovviare sempre in piena sicurezza. E anche stavolta non farà mancare questa liturgia molto sentita. Vi riportiamo il programma che ci ha inviato per domenica, con l’auspicio che sia diffuso il più possibile.

Chiaramente, tutti, entro domenica dovranno procurarsi i ramoscelli di palma.

Questo il PROGRAMMA:

Ore 9.00 Santa Messa in diretta FaceBook sulla pagina New RADIO NETWORK.

La liturgia sarà soprattutto nel rito d’introduzione secondo la direttiva della Santa Sede.

Alle ore 10 don Marco girerà per tutte le strade della parrocchia. Le persone potranno affacciarsi ai balconi, affacciati alle finestre o fuori ai portoni/cancelli mantenendo la distanza di sicurezza (esca solo un membro familiare). Don Marco si fermerà nei punti strategici e da lontano benedirà le palme. La benedizione avverrà con l’acqua santa o con la mano destra.

Il PERCORSO sarà il seguente:

1. Chiesa.

2. Traversa pizzeria l’Aragosta.

3. Via appia. Traversa di fronte ai Carabinieri dove abita Agostino Tedesco.(DIREZIONE PONTE)

4. Prima traversa (ex bar).

5. Seconda traversa (dopo ex bar).

6. Traversa (panificio)

7. Via Galatia.

8. Oltre il ponte della superstrada verso San Nicola L.S..

(DIREZIONE CHIESA)

9. Traversa ardolino.

10. Traversa dove abita la famiglia Pattini.

11. Traverse prima della pompa di benzina.

12. Traversa dopo la pompa di benzina.

13. Traversa del conad.

14. Traversa (ex cartolibreria).

15. Traversa commercialista Silvia Tagliafierro.

16. Traversa dell’elettrauto (affianco alla Chiesa).

17. Via Montella. Palazzi gialli. Tutti i vari palazzi della zona.

18. Via Cornato.

(GUARDANDO IL PONTE)

19. Traversa dopo Cicala L’alluminio.

20. Case vicino al ponte.

(GUARDANDO VERSO VIA MONTELLA).

21. Traversa del Maneggio o Tenuta dei Cavalli.

22. Traversa ex panificio.

23. Via Letizia.

24. Via Vincenzo Rossi.

25. Via Cornato.

26. Via Cappella Rosa.

27. Giro zona mercato per rientrare nel confine parrocchiale.

28. Via Pietro Colletta, tratto dove si trova Eni Store.

29. Traversa Via Montella dove abitano Carmela Fusco e Rosaria Marsano.

30. Traverso Macelleria Feola Agostino.

31. Via Appia verso passaggio a livello. Tutte le traverse.

32. Benedizioni Clinica San Michele e Stazione dei Carabinieri.

Vi raccomando don Marco passerà solo una volta perciò regolatevi con il tempo e attendete con pazienza il passaggio.

In chiusura il messaggio di don Marco:

“Vi auguro ogni bene in Cristo per celebrare con forza l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Accogliamo Gesù che attraverso il sacerdote passa per le strade del mondo per donare il suo amore.” Il vostro don Marco Zuppardi.