Maddaloni. La Pasqua in streaming della Cappelluccia

Don Marco si è ben organizzato per non far mancare ai suoi fedeli le celebrazioni pasquali. E seppur a distanza, grazie alla tecnologia, al supporto del presidente del Consiglio Pastorale Gioacchino Di Lillo e alla collaborazione consolidata con New Radio Network, saranno rispettati tutti gli appuntamenti.

Per voi il programma pasquale della parrocchia di Nostra Signora di Loreto.

Giovedì Santo :

ore 19.00 La messa in Coena Domini sarà celebrata alle in diretta streaming e radio dalla pagina New Radio Network

ore 20.00 Adorazione davanti al Tabernacolo sul p rofilo Facebook di don Marco Zuppardi

Venerdì Santo

ore 18.00 La celebrazione del Passio in Chiesa inizierà alle in diretta streaming e radio dalla pagina New Radio Network . A seguire Via Crucis in Chiesa sempre in diretta.

Veglia Pasquale

ore 22.30 La veglia di tutte le veglie sul profilo Facebook personale di don Marco Zuppardi.

DOMENICA DI PASQUA