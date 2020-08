Maddaloni. Le potature incomplete e il fogliame e l’erba tagliata rimane in strada

In via De Carlucci sono più fortunati rispetto al centro storico. In questa strada, infatti, densamente popolata, gli addetti al taglio dell’erba e alla potatura degli alberi ci sono stati. Il lavoro però è stato lasciato a metà e da diversi giorni, a quanto ci segnalano i residenti , non si è visto più nessuno. Non solo. Tutto il fogliame e le erbacce sono state lasciate in strada. Chi ha effettuato il lavoro non li ha portati via. Ma forse non compete a loro. Forse doveva farlo l’operatore ecologico? Se così fosse questi bustoni rimarranno in strada sine die, insieme ai tanti ingombranti che sono ormai incastonato nel paesaggio quasi fossero opere d’arte destinate ad abbruttire questo quartiere.

E sempre a detta dei residenti, è proprio lo spazzino il grande assente di questa strada da molto tempo. Sono sempre i residenti a sollecitare l’ente per esigere un diritto a loro negato. Eppure, ci dicono, anche noi paghiamo le tasse. Perché dobbiamo essere ignorati e la nostra strada deve essere una discarica aggiuntiva dimenticata da tutti?