Maddaloni. Lunedì 13 presentazione del libro “Ricordando Michele” al Convitto

MADDALONI (Caserta) – Nell’ambito della giornata di Studi in memoria del prof. Michele

Vigliotti, e promossa e realizzata dall’U.N.A.C. di Maddaloni e dal Convitto Nazionale Statale

“Giordano Bruno” di Maddaloni, sarà presentato il volume “Ricordando Michele” in memoria del

prof. Michele Vigliotti che del Convitto maddalonese è stato Rettore dal 2013 al 2016

La giornata di lunedì 13 gennaio 2020, a un anno dalla morte del Professore, Rettore e Dirigente

Scolastico, Michele Vigliotti negli ambienti del Convitto in cui ha passato significativi anni

professionali ed in particolare nella Sala “ Luigi Settembrini” dalle ore 10.30 circa, costituisce un

momento culturale notevolmente importante per la Città e in particolare in quel “palazzo” che

Vigliotti aveva elevato a “Palazzo della Cultura” cittadina.

La pubblicazione, uscita dalla tipografia in questi primi giorni di gennaio 2020, dal titolo

“Ricordando Michele” e con sottotitolo “Michele Vigliotti Rettore 2013-2016 Convitto Nazionale

“Giordano Bruno” di Maddaloni”, edita dalla “ROGIOSI editore” di Napoli e a cura di : Gaetano

Letizia, Michele Letizia, Antonio Pagliaro e Michele Schioppa, soci U.N.A.C. di Maddaloni. La

pubblicazione, inoltre, prevede l’ideazione grafica di Michele Letizia, mentre il Progetto di stampa

è di Fiorenzo Savastano. Il Maestro Michele Letizia è anche l’autore della grafica in copertina in

omaggio a Michele Letizia, che è la stessa che ha accompagnato la promozione della giornata di

studio e riprodotta nella targa progettata e realizzata dal medesimo Letizia e che sarà svelata nel

corso della manifestazione di lunedì mattina a Maddaloni.

L’opera, i cui contributi fotografici sono stati gentilmente concessi dalla famiglia Vigliotti e dal

prof. Antonio Pagliaro, è prodotta con il contributo di Uni – Centro Studi Olympo.

Il parterre di personalità e testimonianza all’evento di lunedì mattina è garantito dato che l’evento è

realizzato con i seguenti patrocini istituzionali: MIUR USR per la Campania, Amministrazione

Provinciale di Caserta, Diocesi di Caserta, Comune di Maddaloni, Comune di Cervino, oltre

naturalmente al patrocinio Nazionale e della Regione Campania dell’U.N.A.C. e del Sindacato

Nazionale Militari e Carabinieri U.N.A.C.. Altri soggetti patrocinanti sono l’ Uni Centro Studi

Olympo, l’Istituto Scolastico Sant’Antida Onlus di Caserta, la Pro Loco di Maddaloni,

dell’A.N.M.I.G. e Fondazione provinciale di Caserta, la Casa di Cura Clinica San Michele di

Maddaloni, il Comitato di Associazioni “A’ Funicella” e l’Associazione Volontari Interforze

“Giordano Bruno”.

Tra le altre cose è confermata la presenza delle autorità di cui agli enti il presidente Nazionale

dell’U.N.A.C., dott. Antonio Savino, il Vescovo della Diocesi di Caserta, mons. Giovanni D’Alise,

il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo e il suo vice Luigi Bove e tanti altri, il cui alternarsi è

garantito dall’efficace ed efficiente moderazione ed introduzione dell’evento che è affidata a Luca

Ugo Tramontano.

La pubblicazione con presentazione a cura degli autori e con prefazione a cura del Uni Centro Studi

Olympo presenta una sezione biografica sul prof. Michele Vigliotti a cura del Antonio Pagliaro (da

tempo impegnato nello studio storico biografico dei rettori del convitto maddalonese

https://sites.google.com/view/toninopagliaro/storia) con la collaborazione del cronistorico

maddalonese Michele Schioppa e con l’ausilio di testimonianze e immagini di vita ricevute da

parenti ed amici e citazioni riprese dalle pubblicazioni del saggista di Cervino.

Chiude il tutto la postfazione di Andrea Vigliotti, fratello di Michele.

La pubblicazione nasce con l’idea e la volontà dei soci dell’U.N.A.C. di Maddaloni di celebrare, a

un anno dalla morte, la memoria del prof. Michele Vigliotti. I quattro autori, attivi protagonisti

dell’iniziativa del 13 gennaio 2020, hanno ciascuno per la sua parte avuto modo di collaborare,

sostenere ed essere sostenuti nelle proprie iniziative da Michele Vigliotti.

Per l’evento è stata realizzata una pagina social “prof. Michele Vigliotti” disponibile al link

https://www.facebook.com/profMicheleVigliotti/ e l’evento social

https://www.facebook.com/events/1302345636603617/ per ulteriori informazioni o testimonianze è

possibile rivolgersi direttamente alla sede U.N.A.C. di Maddaloni in via San Francesco d’Assisi 121 –