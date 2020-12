Maddaloni, omaggio all’Immacolata con “Regina delle rose” di Francesco Tavoni a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Aniello Barchetta”

Il comunicato:

MADDALONI (Caserta) – L’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” ha deciso, in occasione della festa dell’Immacolata, dedicare un omaggio alla mamma celeste. L’appuntamento rientra tra le iniziative promosse dal Maestro Antonio Barchetta, come la serie delle meravigliose liriche del Maestro Aniello Barchetta presentate da Luca Ugo Tramontano.

Come si accennava dunque, nelle scorse ore, i collaboratori del canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” (link), su indicazione del Maestro Antonio Barchetta, hanno completando il montaggio del video disponibile già on line.

Il video offre, tra le altre cose, una bellissima esibizione dell’Artista Ornella Di Benedetto, Soprano, accompagnata dall’Orchestra dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta”, con il primo violino Carlo Russo che purtroppo ci ha lasciato, diretta dal Maestro Antonio Barchetta, con “Regina delle rose” di Francesco Tavoni (link).

Questo brano è stato interpretato dal Soprano Ornella Di Benedetto in occasione della festa di San Aniello, festa del sodalizio, il 14 dicembre 2003 presso la Basilica Pontificia Minore del Corpus Domini alla presenza del Teologo Cardinale Tomáš Špidlík accolto dal rettore e parroco mons. Cesare Scarpa e alla presenza di alcuni dei suoi figliocci sacerdoti come don Nicola Lombardi e don Vincenzo Bruno ed altri come il postulatore don Antonio Di Nardo. La serata fu presentata dalla voce storica del sodalizio Luca Ugo Tramontano.

Circa il brano va detto che è un omaggio alla Madonna del Rosario ricordando la famosa battaglia di Lepanto.

Il trionfo della stessa fu attribuito all’intercessione della Vergine Maria, tanto che san Pio V, nel 1572, istituì la festa di Santa Maria della Vittoria, trasformata da Gregorio XIII in «Madonna del Rosario».

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione Culturale Musicale Onlus“Aniello Barchetta”, il pubblico che si connetterà al canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta”, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, coglie l’occasione per Augurare un buono ascolto delle liriche ed invita a seguire le future iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org e la pagina social www.facebook.com/associazioneaniellobarchetta/.