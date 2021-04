Maddaloni paralizzata dal traffico

Maddaloni. Stamattina Maddaloni è stata svegliata dal rumore dei clacson Gli automobilisti che si sono trovati imbottigliati nelle strade cittadine, a causa della chiusura del tratto di via San Francesco che conduce da via Capillo a Piazza gen. Ferraro per i lavori di manutenzione del palazzo sovrastante la banca.

Il tratto, come avevamo anticipato noi non articolo ieri sera rimarrà chiusa anche domani mentre da giovedì a sabato sarà chiuso il tratto che da via Capillo arriva fino a vicolo Marzaioli Marzaioli.

Leggi anche:

Intanto, dalla mattinata odierna, una lunga fila di macchine si trova tra via Bixio, via San Giovanni, tutta via San Francesco d’Assisi e anche dalle strade laterali che convergono nella principale via San Francesco come via Starza, via Montano, via G. Bruno e via Sena. L’inquinamento ambientale ed acustico è alle stelle. Si consiglia di uscire a piedi. Si impiega anche un’ora per percorrere poche centinaia di metri.