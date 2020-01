Maddaloni. Plauso dei genitori per l’Open Day al Brancaccio

Un open day di successo: Plauso dei genitori per l’open day del “Brancaccio”

Un Open day davvero di successo quello che la scuola primaria Brancaccio ha vissuto nel pomeriggio di martedì 21 gennaio.

Il plesso ha spalancato le sue porte ai tanti genitori interessati a conoscere la realtà di questa vivacissima scuola. I bambini di quinta, insieme alle maestre, si sono trasformati in guide accompagnando i genitori alla scoperta dei vari ambienti dell’edificio. Il nutrito gruppo di visitatori ha potuto soffermarsi in ogni laboratorio ed osservare da vicino le attività in corso. Inoltre, i piccoli ospiti di 5 anni sono stati i protagonisti principali e si citano solo alcuni momenti vissuti ad esempio nell’aula di Informatica, nel laboratorio di ceramica, musicale ed in palestra.