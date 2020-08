Maddaloni. Pronto il calendario per il memorial Pina Mirotto

Manca meno di un mese al I memorial organizzato da Antonio Mirotto per ricordare la sorella Pina, scomparsa un anno fa. Noi che lo seguiamo passo dopo passo stiamo vedendo quanto amore, passione, impegno ma anche efficienza e precisione Antonio sta provvedendo affinchè non ci sia nessuna sbavatura.

Un mese di partite: si inizia il 7 settembre. 12 squadre in campo. Non si giocherà il sabato e la domenica. La finale ci sarà il 7 ottobre. Quello che trapela è la voglia di stare insieme e di divertirsi in questo ultimo scorcio d’estate, nel ricordo di una concittadina amata e conosciuta.

Tutto si svolgerà presso la struttura sportiva di via De Curtis a Maddaloni.

