Maddaloni. Pubblicata la manifestazione di interesse per la raccolta degli imballaggi del mercato agro-alimentare

Il comune di Maddaloni ha pubblicato sul sito la manifestazione d’interesse rivolta agli operatori che effettuano il servizio di ricezione e recupero dei rifiuti riciclabili, costituiti da: Imballaggi in Carta e Cartone cassette in legno e cassette in plastica . I dettagli e le caratteristiche per partecipare sono specificati nel bando allegato. La manifestazione riguarda la raccolta degli imballaggi del mercato agroalimentare cittadino.

