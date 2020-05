Maddaloni. Torna il problema del percolato

Continuano le lamentele e le proteste degli operatori ecologici nei confronti della ditta Buttol Srl. Già nei giorni scorsi vi abbiamo scritto di uno stato di agitazione per ritardi nei pagamenti e carenza dei DPI. A questo si aggiunge un’altra situazione molto molto grave che ci è stata comunicata. I camion per il trasporto dell’umido, da qualche tempo, non sarebbero più dotati di vasche coibentate.

Questo sarebbe la causa della fuoriuscita del percolato, che ha esalazioni molto dannose come sappiamo. I giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì, giorni in cui in mattinata viene ritirato l’umido in città, oltre alla raccolta che si effettua al mercato agro alimentare, per essere trasportato al Foro Boario, puntualmente liquami e percolato colano dai camion adibiti al trasporto, in quant, appunto, non a norma, a quanto ci riferiscono.

Pare che qualche mese fa sia stata fatta una gara d’appalto per l’acquisto di vasche coibentate, ma non se ne è avuta più notizia.

Intanto i sindacati continuano ad appoggiare le proteste dei lavoratori e hanno scritto questa lettera che vi riportiamo in maniera integrale.

Richiesta di convocazione congiunta cantiere di igiene urbana di Maddaloni.

Atteso che, il comune di Maddaloni risulta essere uno dei pochi comuni della

Provincia di Caserta, in regola con il pagamento dei canoni del servizio di igiene urbana.

Premesso che, il comune di Maddaloni e di conseguenza i cittadini onesti che pagano le

tasse, hanno il diritto alla pari degli altri comuni, di ricevere un servizio efficiente per

quanto concerne la raccolta dei rifiuti urbani.

Considerato che, la società Buttol srl, ha concorso ad un bando di gara per aggiudicarsi

l’appalto di igiene urbana, in piena libertà e senza alcuna costrizione ed è quindi

obbligata a rispettarlo in tutto i suoi punti.

Visto che, la Buttol srl, nonostante mensilmente viene economicamente soddisfatta dalla

stazione appaltante, sistematicamente contravviene alle normative sancite dal CCNL di

Ctg, effettua unilaterali ed illegittime decurtazioni alle paghe degli addetti di Maddaloni,

non riconosce l’automatico passaggio della posizione parametrale e il giusto livello di

inquadramento contrattuale, licenzia inspiegabilmente personale oggetto di precedenti

passaggi di cantiere senza dare alcuna comunicazione nemmeno alla stazione appaltante

e utilizza personale di provenienza sconosciuta senza preventive comunicazioni.

Le scriventi segreterie Provinciali, ravvisato che, le incongruenze della Buttol srl, hanno

delle ricadute sull’andamento del servizio reso e da rendere, sono costrette a chiedere alle

SS.VV. la convocazione di un incontro congiunto con la società Buttol srl, per affrontare

e risolvere una volta per tutte, le evasioni sopra evidenziate e di procedere quindi, a

richiedere il rispetto delle norme del CSdA e la piena osservanza del CCNL di Ctg.

In attesa di sollecito riscontro, che ci esuli dall’avviare un’ulteriore Stato di agitazione, cogliamo l’occasione per inviare Cordiali Saluti.

Le Segreterie Provinciali FP CGIL e FIT – CISL.