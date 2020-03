Maddaloni. Ufficializzati altri 3 casi, 8 in totale

I numeri sono aumentati in pochi giorni. E’ di pochi minuti fa la notizia ufficiale data in diretta video dal Sindaco Andrea de Filippo di altri 3 casi positivi a Maddaloni. In totale sono 8. Questi i contagiati al momento in città in una settimana. Infatti, esattamente una settimana fa, vi davamo notizia del primo caso.

I contagiati sono 3 uomini. Due hanno circa 40 anni: entrambi si trovano in isolamento nella propria abitazione e stanno sostanzialmente bene; chiaramente le famiglie sono state messa in quarantena in attesa del tampone. Il terzo è un operaio di circa 60 anni che lavora in una ditta dell’alto casertano e si trova da due giorni ricoverato, in ospedale via precauzionale.

Tutte queste persone al momento sono stabili e non presentano particolari criticità.

Sono stati inoltre effettuati circa 15 tamponi a familiari e dei contagiati e ad altre persone con sintomi. I risultati sono stati tutti negativi.

