Maddaloni. Verde a metà

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato un articolo in cui i residenti lamentavano il mancato taglio dell’erba e la mancata potatura degli alberi da anni ( leggi anche https://www.belvederenews.net/maddaloni-il-bosco-di-via-serao/). Come preannunciato quasi in contemporanea con questo articolo del 4 maggio , ieri il Comune è intervenuto per la pulizia dello spazio verde in via Serao.

Ma quello che i residenti avevano paventato si è verificato. Premesso che nel quartiere gli spazi verdi sono 2 , la pulizia programmata dall’ente riguardava solo l’area verde esterne alle IACP di via Serao, quella prospiciente al cavalcaferrovia.

I residenti delle IACP avevano chiesto e chiedono ancora che sia ripulita l’area interna, in cui sono piantati alberi ed è dotata di panchine, per loro uno spazio fruibile soprattutto durante la stagione estiva, per rinfrescarsi durante i periodi di calura e vivere momenti di condivisione e socialità per grandi e bambini.