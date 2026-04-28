Attualità

Maestra premiata in occasione del Primo Maggio

Di Redazione

FESTA DEI LAVORATORI. Montefusco donerà una targa all’insegnante Martellini

Articolo della Maestra senza penna
Promossa dall’amministrazione comunale di Roccamonfina, capeggiata dal sindaco Carlo Montefusco, la “Festa del 1° Maggio” in Gallo di Roccamonfina, presso il Circolo San Miche Arcangelo, presidente il medico Francesco Cipolla.
Presso i locali dell’associazione culturale San Michele Arcangelo in Gallo di Roccamonfina (CE), il 1° Maggio a partire dalle ore 17.00 verranno trattati i temi della liberazione nazifascista del 25 Aprile anche con filmati della deportazione in Germania degli uomini deportati del territorio di Roccamonfina. Inoltre, sarà ricordato l’ottantesimo anniversario del voto alle donne e per l’occasione il sindaco Montefusco donerà una targa di riconoscimento all’insegnante in pensione Carla Martellini, pima donna di Roccamonfina a sedere in Consiglio Comunale e stimata maestra di scuola dell’infanzia.
Interverranno il medico Francesco Cipolla, il sindaco Carlo Montefusco e il professore Filippo Ianniello. Un appuntamento da non perdere.