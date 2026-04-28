Festa del Primo Maggio. Il programma

L’ APS “Carnevale Maddalonese” con il comune di Maddaloni presentano, per la prima volta nella città calatina, il grande evento del 1° Maggio.

Una giornata di eventi gratuiti, nella villa comunale IMPOSIMATO, dedicata alla musica, allo spettacolo e al divertimento collettivo.

Il programma, che prevede eventi dalla mattina, inizia alle 10 con l’intrattenimento musicale; nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 ci saranno l’esibizione degli artisti.

A presentare la kermesse Lucia Grimaldi, giornalista e conduttrice.

Aprirà il pomeriggio un giovane virtuoso delle bacchette, il maddalonese Cristian Ferraro con la sua esibizione alla batteria. Cristian Ferraro, talento locale già noto ed apprezzato in diverse manifestazioni. torna sul palco nella sua città.

Alle 17.30 spazio all’energia del mostro più amato di sempre, Gianluca Manzieri con il format DJ Pandemonio, seguito alle 18.30 dal cabaret “Sex and Sud”, direttamente dal cast di Made in Sud, che porterà sul palco comicità e ritmo.

La serata prosegue alle 19 con l’Orchestra Spettacolo “Canta Napoli Band”, che chiuderà l’evento con un repertorio dedicato alla tradizione musicale partenopea. Una giornata pensata per riunire famiglie, giovani e appassionati in un clima di festa e partecipazione, con l’invito a condividere insieme un 1° Maggio ricco di musica e convivialità.