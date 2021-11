Male il Napoli in Europa League, vincono Inter e Milan in champions League

Notte amara per il Napoli in Europa League, gli azzurri arrivati in Russia pieni di assenze si sono resi alla squadra di casa. Finisce 2-1 non basta per il Napoli il gol di Elmas. Ottime vittorie invece in champions per Inter e Milan, per l’Inter la vittoria significa qualificazione agli ottavi di finale. L’impresa invece del Milan contro Atletico regala un ultima giornata di fuoco nel girone b.

Risultati Champions: Bruges-Lipsia 0-5, City-Psg 2-1, Atletico Madrid-Milan 0-1, Liverpool-Porto 2-0, Besiktas-Ajax 1-2, Sporting Lisbona-Dortmund 3-1, Inter-Shaktar 2-0, Sheriff-Real Madrid 0-3

Rusultati Europa League: Spartak Mosca-Napoli 2-1