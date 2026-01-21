Maltempo devastante sulla Sicilia orientale: emergenza tra Messina, Catania e Siracusa

La Sicilia orientale è in ginocchio a causa di una violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore sta colpendo duramente il territorio compreso tra Messina, Catania e Siracusa. Piogge torrenziali, raffiche di vento e mare in tempesta stanno provocando gravi disagi alla popolazione e mettendo a dura prova la rete dei soccorsi.

Le precipitazioni, intense e persistenti, hanno causato allagamenti in numerosi centri abitati, trasformando strade e sottopassi in veri e propri fiumi. In diverse zone si segnalano smottamenti e frane, soprattutto lungo le aree collinari e costiere. Particolarmente critica la situazione nella fascia ionica, dove il mare agitato ha reso impraticabili diversi tratti del lungomare.

A Catania e provincia numerosi interventi dei Vigili del Fuoco sono stati necessari per soccorrere automobilisti rimasti bloccati nelle auto e per liberare abitazioni invase dall’acqua. Disagi anche alla viabilità ferroviaria e autostradale, con rallentamenti e chiusure temporanee.

Nel Siracusano il vento forte ha abbattuto alberi e pali della luce, provocando interruzioni dell’energia elettrica in alcune località. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione alle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile.

L’emergenza continua e si teme che le prossime ore possano essere decisive. Le squadre di soccorso restano operative senza sosta per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini colpiti da quella che si preannuncia come una delle peggiori ondate di maltempo degli ultimi anni sulla Sicilia orientale.