MALTEMPO IN ARRIVO GIA’ DA QUESTA NOTTE. LA PROTEZIONE CIVILE SI ORGANIZZA

Caserta. Emergenza pioggia in campania prevista nelle prossime 24 ore con massima allerta dalle ore 01,00 di questa notte fino alle 05,00 di domani sabato 17 settembre. A renderlo noto è stata la Protezione Civile della Regione Campania che ha decretato emergenza arancione idrogeologica.

Il coordinatore della Protezione Civile di Caserta, Francesco Brancaccio, ha già fatto sapere che, in accordo con il Sindaco Carlo Marino e l’ Assessore Massimiliano Marzo,ha già individuato una serie di volontari che saranno disponibili – no stop- per tutto il periodo della durata dell’ emergenza idrogeologica.