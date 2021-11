Maltempo, scuole chiuse a Mondragone per il prorogarsi dell’allerta meteo

Mondragone. Dopo essersi abbattuta sulla Campania, l’eccezionale ondata di maltempo, per quello che è stato il carico di pioggia associato al suo passaggio, non ha mancato di causare quei notevoli disagi ai quali hanno dovuto far fronte tanti Comuni della Provincia di Caserta. Le avverse condizioni meteorologiche delle scorse ore hanno creato non poche criticità anche sul fronte del litorale domitio. Nel solo Comune di Mondragone sono caduti in una giornata 106 mm di pioggia che hanno richiamato l’intervento della Protezione Civile, durato tutta la notte, per liberare le caditoie ostruite; in diverse zone della città gli allagamenti hanno reso impossibile la circolazione stradale, con le auto in panne o in difficoltà nel transitare, soprattutto in Viale Margherita e nei pressi della Caserma dei Carabinieri (ultimo tratto di Via Venezia da cui si accede alla Domitiana). Visto il protrarsi dell’allerta meteo fino alle ore otto di questa mattina secondo le previsioni fornite dal bollettino della Protezione Civile, con l’ordinanza sindacale n.16 del 3-11-2021 il Sindaco Virgilio Pacifico ha decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, per il giorno 4 novembre. Una puntuale verifica delle criticità dovute alle intense precipitazioni meteoriche per eventuali infiltrazioni all’interno degli edifici scolastici, salvaguardare l’incolumità dei cittadini e della popolazione scolastica sono le premesse alla base del provvedimento.

Scuole chiuse anche nei Comuni limitrofi. Il Sindaco Giovanni Erasmo Fava ha predisposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna, “al fine di consentire ai tecnici una verifica di eventuali infiltrazioni di acqua piovana negli immobili scolastici dovute alle forti piogge di queste ore”. A Carinola, invece, sempre a partire da oggi, su disposizione del Sindaco Giuseppina Di Biasio, esse resteranno chiuse per due giorni.

Firmata anche dal sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella, l’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale a seguito della segnalazione di alcune infiltrazioni o infissi divelti.

“Nonostante in gran parte del territorio la rete fognaria e le stazioni di sollevamento siano state implementate grazie ai lavori recenti di Bandiera Blu, non si riesce a sopperire in tempi brevi alle esigenze di tali condizioni meteorologiche straordinarie” – fa sapere il vicesindaco Pasquale Marrandino – in poche ore si sono verificate precipitazioni con una portata di circa un metro d’acqua che potrebbero verificarsi in settimane o mesi.

Sul territorio di Castel Volturno è però operativo tutto il personale preposto affinché si possa ripristinare in tempi celeri una condizione di normalità” dopo le problematicità date dagli allagamenti in più punti della città e di cui, in panne, sono rimaste ostaggio le auto, e dalla tromba d’aria in località Pinetamare, dove si segnalano danni ai lidi, nonché alberi crollati, almeno 50, sia sulla carreggiata che sulle strade private.