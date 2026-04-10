Mamma Giulia e Figlia Chiara, uno show dal vivo che diventa un abbraccio di emozioni

Un pomeriggio speciale, fatto di sorrisi, complicità e momenti in cui è facile riconoscersi.

Sabato 18 aprile alle 17:00, Piazza Campania ospita Mamma Giulia e Figlia Chiara, protagoniste di un mini show dal vivo capace di trasformare la quotidianità in pura emozione.

Mamma e figlia, amatissime dal pubblico, hanno conquistato milioni di persone raccontando con ironia e spontaneità i gesti di ogni giorno: battute, piccoli contrasti, affetto autentico e quella magia semplice che nasce nel rapporto familiare. Dal salotto di casa al palco del Centro Commerciale Campania, portano con sé verità, leggerezza e un legame che arriva dritto al cuore.

Durante lo show, il pubblico verrà accompagnato in un racconto fatto di scene di vita familiare, risate improvvise e situazioni in cui grandi e piccoli possono riconoscersi. Un’esperienza pensata per emozionare, divertire e condividere un momento speciale insieme ai propri bambini, creando ricordi da portare a casa.

Come partecipare:

• Recati all’Info Point in Piazza Centrale

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• Richiedi il tuo pass per vivere l’evento da vicino

Un’occasione unica per vivere insieme un pomeriggio all’insegna dell’autenticità e delle emozioni condivise.

Al Campania, le emozioni prendono vita.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli:

www.campania.com