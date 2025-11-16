Mangia una mozzarella in auto e muore soffocata: inutili i tentativi del figlio

Casamassima (Ba). Ieri, 15 Novembre, mentre si trovava in auto col figlio, una donna di 70 anni, è morta soffocata da un boccone di mozzarella.

La donna non respirava più, ed il figlio, accortosi che all’anziana mancava il fiato, l’ha tirata fuori dall’auto.

Alcuni passanti hanno notato la scena e, insieme al figlio, hanno tentato le manovre di disostruzione senza, purtroppo, successo.

In pochi minuti la donna è deceduta, nonostante siano giunte, sul posto, anche due ambulanze del Soccorso del 118.

Presente anche il Sindaco, Giuseppe Nitti che ha assistito ai soccorsi.

L’episodio, avvenuto in pieno centro cittadino, in via San Michele, ha profondamente scosso i passanti e l’intera Comunità.