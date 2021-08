Manolas potrebbe tornare in Patria

Mentre il Napoli sembra essere ancora bloccato sul mercato in entrata, in uscita si potrebbe muovere qualcosa. Secondo le ultime notizie apparte la questione Insigne, potrebbe esserci una cessione nel reparto difensivo. Infatti Olympiacos vorrebbe riportate in Grecia Manolas, ma c’è un nodo importante da superare anzi due, il primo è che il difensore non vuole abbassarsi lo stipendio per tornare in patria, poi c’è anche da dire che bisognerebbe trovare accordo con il Napoli. Nel caso di cessione con i soldi guadagnati il Napoli potrebbe piombare su Emerson Palmieri fresco vincitore della Super coppa Europea.