Maraio nominato assessore regionale, Golino: “Il PSI cresce e si rafforza nel panorama nazionale”

«Esprimo le mie congratulazioni all’on. Vincenzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, per la nomina, appena conferitagli, di Assessore Regionale della Campania con Deleghe al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione digitale. Un incarico prestigioso non solo per il diretto interessato, ma anche per il Partito che da oggi acquisisce una maggiore rappresentatività nel panorama politico nazionale. Sono sicuro che l’on. Maraio saprà svolgere al meglio il ruolo che gli è stato affidato e che è indicativo di nuovi positivi segnali. Si sta, infatti, facendo spazio una nuova classe dirigente, giovane, capace, che sarà certamente in grado di ottenere risultati concreti e maggiormente significativi rispetto a quelli registrati in passato». A dichiararlo è Giuseppe Golino, già Assessore al Bilancio del Comune di Marcianise e Dirigente nazionale del PSI. «Un risultato frutto di forza e passione che si somma allo straordinario risultato con le recenti elezioni Regionali che hanno visto eleggere tre Consiglieri Regionali portando la lista Avanti Campania PSI ad essere la quarta forza regionale mettendosi dietro liste sulla carta più forti come Casa Riformista e AVS», conclude Golino.