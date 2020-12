MARCIANISE DIVENTA LA CITTÀ CON PIÙ CONTAGI IN PROVINCIA

Marcianise è rimasta indietro rispetto alle due città più popolose della provincia di Caserta e si è registrato il maggiore numero di contagi in questa seconda ondata. Da oggi Marcianise diventa la città con più positivi nel Casertano. Caserta ha dimezzato in circa due settimane i positivi e anche Aversa città con più vittime è alle spalle di Marcianise 626 contro 635. Nel Casertano continua il numero delle persone attualmente positive, sono 9040, 576 meno di ieri , nelle ultime 24 ore sono guarite molte persone. Cala anche il rapporto tra tamponi e positivi, che si raggiunge il 9%. Tre persone sono morte nelle ultime 24 ore in totale 325 da inizio pandemia.