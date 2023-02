Marcianise. Gli studenti del “ Liceo Quercia” ancora una volta ospiti in Parlamento

Nella giornata di lunedì,6 febbraio 2023, ben 46 allievi del prestigioso istituto,guidato dal Dirigente Scolastico, Dott.Diamante Marotta, hanno varcato l’ingresso di Palazzo Madama di Roma, sede del Senato,dove hanno potuto effettuare una visita guidata dell’edificio e delle sue decorate sale di rappresentanza per arrivare,poi, nell’Aula Parlamentare all’interno della quale i giovani Querciani hanno occupato i seggi dei Senatori cimentandosi nel percorso costituzionale dell’iter legislativo.

Ad accompagnare gli studenti le Proff. Irene Cecere, Concetta Marino, Giovanna Paolino.

Gli allievi,selezionati tra tutte le classi quinte del Liceo,sono stati accolti dai Funzionari del Senato che li hanno accompagnati in un vero e proprio viaggio all’interno del Palazzo attraverso il quale e’ confluita tutta la storia d’Italia,dall’architettura alla letteratura italiana e latina passando attraverso la cronaca politico- costituzionale.

I Querciani hanno prima seguito,dunque,una variegata ” lectio magistralis” e, poi, si sono trasformati in Senatori e Senatrici dando vita,sotto l’esperta direzione dei Funzionari,ad una simulazione di iter legislativo nelle sue fasi di proposta,esame,discussione e approvazione.

Tra le varie tematiche affrontate: salario minimo garantito, reddito di cittadinanza, abolizione del numero chiuso per le iscrizioni all’universita’.

Ad assistere all’esercizio costituzionale dei Querciani anche la Dott.ssa Alda Allocca Assistente Parlamentare del Senatore Francesco Silvestro, la quale ha portato i saluti del Senatore, assente per impegni assunti, e la sua esortazione a non dubitare mai dei valori della Costituzione.

Gli allievi del Quercia sono stati molti apprezzati dai Funzionari e dagli Assistenti Parlamentari per la preparazione evidenziata e per l’interesse manifestato.

E non e’ tutto. Il Senato della Repubblica, per l’anno scolastico 2022/2023, ha riconosciuto a quattro classi QUINTE del Liceo di Diamante Marotta un PCTO fondato su di una proposta di legge elaborata dagli studenti del Quercia ed incentrata sulla tematica del ” salario minimo garantito”.

“Siamo molto soddisfatti dell’impegno dei nostri ragazzi- ha commentato il D.S. Diamante Marotta– Il nostro obiettivo, come scuola, e’ quello di insegnare a sapere, e a fare ma anche a vivere fra gli altri e soprattutto ad essere in mezzo alla moltitudine diversa degli altri. Crediamo fermamente nell’educazione alla democrazia che significa lavorare sul terreno della coscienza e delle responsabilità, individuali e sociali; dare strumenti di apprendimento e di interpretazione del mondo e della vita; riflettere sui concetti di riconoscimento e relazione. Lavoriamo per formare cittadini capaci di comprendere attivamente il mondo, di definire insieme il bene comune e di partecipare ad una maggiore solidarieta’ tra gli uomini e i popoli”