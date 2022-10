Marco Cicala Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Caserta, in data odierna presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, si è svolta la cerimonia di consegna della prestigiosa onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Alla presenza del Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giancarlo TROTTA, e davanti alla gloriosa bandiera d’Istituto, il Comandante della Scuola Specialisti A.M., Colonnello Francesco SASSARA, ha consegnato al Primo Luogotenente Marco CICALA l’importante riconoscimento.

Marco Cicala: “ringrazio i vertici dell’Aereonautica Militare per l’onore ed il privilegio concessomi, sia per la segnalazione al Presidente della Repubblica per tale riconoscimento che per avermelo consegnato davanti alla ‘mia’ Bandiera, la stessa di fronte alla quale 35 anni fa ho giurato fedeltà e servizio al popolo Italiano.

Ringrazio il Presidente del Consiglio di Rappresentanza Militare Interforze, Generale TROTTA, che con la Sua presenza ha dato lustro alla cerimonia rinnovandomi ancora una volta fiducia, stima ed affetto. Sono sicuro che in cielo, sia il mio maestro Giovanni ( Generale Ispettore Giovanni BOCCI, Presidente del Co.Ce.R. Sezione A.M. ) che mia madre Grazia saranno felici ed orgogliosi di me.

Grazie Aeronautica Militare per ‘tentare gli spazi’ sempre con ‘valore verso le stelle’!”