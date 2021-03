Mario Rui cacciato da Gattuso durante gli allenamenti

Mario rui è stata cacciato dal campo dall’allenamento di ieri da mister Gattuso, il terzino del Napoli secondo il mister degli azzurri ha dimostrato poco impegno durante gli allenanti ed è stato cacciato da Gattuso prima della fine.

Non è la prima volta che il tecnico del Napoli fa una cosa del genere. Questo da una parte fa capire la poca tranquillità in casa Napoli, ma dall’altra come il mister calabrese non ha per nulla voglia di mollare ed è per questo che chiede il massimo impegno ha tutti i suoi ragazzi. Domenica ci sarà una gara complicata da affrontare e Gattuso vuole la massima concentrazione.