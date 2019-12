Martedì 24 e mercoledì 25 dicembre non si conferiscono rifiuti. Ritiro kit dei sacchetti riprenderà l’11 gennaio

SAN NICOLA LA STRADA – Nella giornata di venerdì, 20 dicembre 2019, l’Amministrazione comunale di San Nicola la Strada ha diffuso, tramite affissione pubblica e tramite la stampa, un avviso rivolto a tutti i cittadini sannicolesi con il quale annuncia: “Il 25 e 26 dicembre 2019 sono giorni festivi ed il servizio di raccolta dei rifiuti non sarà effettuato.



Pertanto, si invitano tutti i sannicolesi a non conferire rifiuti sia nella serata di martedì 24 che in quella di mercoledì 25 dicembre”. Nel medesimo avviso si avvisa la cittadinanza che il servizio di distribuzione dei sacchetti dei rifiuti, che viene effettuato il sabato dalle 9.00 alle 13.00 presso il comune di San Nicola la Strada, non sarà effettuato nelle giornate di sabato 28 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2020. Riprenderà regolarmente sabato 11 gennaio 2020.



Il servizio di distribuzione dei sacchetti però proseguirà regolarmente presso l’Ecosportello in via Diaz a San Nicola la Strada nei seguenti orari e giorni: di mattina dalle 7,45 alle 14.00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; Orario continuato nei giorni di martedì e giovedì dalle 7,45 alle 17.00.