Marzano Appio: chiusura scuola per covid

Marzano Appio – E’ stata chiusa una scuola a Marzano Appio nel casertano questo in breve quanto accaduto: Il sindaco del plesso scolastico di Marzano Appio ha emesso nei confronti di una scuola già chiusa da qualche giorno poi successivamente è stato emesso un nuovo provvedimento da parte del sindaco, infatti all’interno di quello che è l’ordinanza successiva del quale ne riportiamo una parte il nuovo provvedimento si è reso necessario in quanto “a tutt’oggi non risulta ancora pervenuto l’esito dell’esame molecolare cui è stata sottoposta la docente”, si legge in una parte dell’ordinanza firmata dal primo cittadino.