Massimiliano Irrati sarà arbitro di Spezia-Napoli

Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro della sfida tra Spezia e Napoli, una sfida importante per entrambe le squadre, da una parte lo Spezia ampliamento immischiato nella lotta per non retrocedere, sono appena 3 punti di vantaggio sul Benevento. Gara decisiva però anche in casa Napoli gli azzurri dopo il beffardo pareggio contro il Cagliari non possono più sbagliare nulla, il calendario sulla carta è abbordabile ma domenica si è visto come ogni sfida è una storia a se. Una vittoria vorrebbe dire recuperare punti sicuramente o al Milan o alla Juve visto lo scontro diretto di domenica sera