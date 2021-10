Mastroianni e Datuowei vogliono spingere la New Basket Caserta verso un altra vittoria

Nella giornata di sabato comincerà la terza giornata del campionato di serie c gold. Aprirà il turno il derby tra la JuveCaserta Academy e Salerno. Per la New Caserta Basket ci sarà l’ostacolo Angri, la squadra casertana dovrà trovare conferme dopo la bella vittoria contro Cercola. Dal conto loro gli ospiti dovranno cercare di tenere sotto controllo Mastroianni e Datuowei, se vogliono sperare di uscire da Giugliano con i due punti

Risultati: JuveCaserta academy-Salerno 23/10, Sorriso Azzurro Sant’antimo-Cercola 23/10, Agropoli-Rende 24/10, Potenza-Basket Bellizi 24/10, Pallacanestro Trinita-Roccarainola 24/10, Lamezia-Benevento 24/10, New Basket Caserta-Angri 24/10