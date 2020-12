MATURI (LEGA CASERTA): “BENE CARTELLONI PER TURISMO, MA IL RESTO DOV’È”?

“La pandemia ha inciso anche sul turismo e sulle attività collegate. Questa è un’evidenza che non può essere negata, proprio per questo ci saremmo aspettati dall’Amministrazione comunale una programmazione in termini di servizi e iniziative da predisporre alla ripresa. Al momento il massimo dell’attivismo sul tema si è raggiunto con l’installazione di cartelloni che illustrano le bellezze della città. Ma il resto dov’è? Zero servizi, zero idee e una promozione che si ferma solo alla cartellonistica cittadina. Non ci siamo”.