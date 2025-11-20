Cronaca

Medico non vedente muore in Piazza Matteotti, il cane guida resta al suo fianco

Di Mario De Nardo

Una profonda tristezza ha colpito la comunità di Castellammare di Stabia questa mattina, a seguito della morte improvvisa di un noto medico in pensione. L’uomo, non vedente e molto stimato in zona, è stato colto da un malore fulminante mentre si trovava in Piazza Matteotti.

Il medico è crollato a terra, battendo violentemente il capo. Al suo fianco, testimoni silenziosi della tragedia, sono rimasti il suo bastone e il fedele cane guida, un Labrador nero, inseparabili compagni delle sue uscite quotidiane.

I passanti, allarmati, hanno immediatamente chiamato il 118, ma all’arrivo dei sanitari non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo.

La scena ha generato forte turbamento tra residenti e commercianti. Sul posto sono giunti in tarda mattinata anche i familiari della vittima. I Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le cause del decesso. La salma è stata successivamente trasferita.