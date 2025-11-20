Medico non vedente muore in Piazza Matteotti, il cane guida resta al suo fianco

Una profonda tristezza ha colpito la comunità di Castellammare di Stabia questa mattina, a seguito della morte improvvisa di un noto medico in pensione. L’uomo, non vedente e molto stimato in zona, è stato colto da un malore fulminante mentre si trovava in Piazza Matteotti.

Il medico è crollato a terra, battendo violentemente il capo. Al suo fianco, testimoni silenziosi della tragedia, sono rimasti il suo bastone e il fedele cane guida, un Labrador nero, inseparabili compagni delle sue uscite quotidiane.

I passanti, allarmati, hanno immediatamente chiamato il 118, ma all’arrivo dei sanitari non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo.

La scena ha generato forte turbamento tra residenti e commercianti. Sul posto sono giunti in tarda mattinata anche i familiari della vittima. I Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le cause del decesso. La salma è stata successivamente trasferita.