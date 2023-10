Mercoledì 25 Ottobre, si terrà l’11esima Giornata Nazionale dell’Ingegneria della sicurezza

Mercoledì 25 Ottobre, presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, dalle 9 alle 18, si terrà l’11esima Giornata Nazionale dell’Ingegneria della sicurezza, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, con la collaborazione della Fondazione CNI e con il Patrocinio del Comune di Caserta.

La Giornata sarà articolata in tre sessioni tematiche, focalizzate rispettivamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza nei cantieri e la prevenzione degli incendi.

L’ingegneria della sicurezza declina la propria missione sempre più in termini di smart safety, ovvero di pratiche intelligenti per la prevenzione e la gestione del rischio in ambiti diversi e sotto nuove sollecitazioni. I temi legati alla transizione energetica e alla smart mobility aggiungono nuovi capitoli al vasto ambito dell’ingegneria della sicurezza.