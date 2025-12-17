Messa prenatalizia per il Liceo “Don Gnocchi”

Grande emozione e intensa partecipazione hanno caratterizzato la messa prenatalizia svoltasi stamattina presso la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, celebrata da don Gennaro. Un appuntamento sentito, che ha saputo unire spiritualità, riflessione e condivisione, coinvolgendo profondamente docenti e discenti fin dai primi istanti della celebrazione, nel pieno rispetto della libertà di ciascuno.

Un sentito e doveroso ringraziamento va al referente della Curia, Prof. Capuano, per la cura e l’impeccabile organizzazione e alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Annamaria Lettieri, sempre sensibile e attenta alle esigenze formative ed educative degli studenti, che ha voluto fortemente questo momento di incontro e riflessione, nonostante la scuola sia laica, riconoscendo il valore educativo e umano di un’esperienza capace di parlare ai cuori di tutti. La partecipazione degli alunni è avvenuta su base volontaria, nel rispetto delle diverse sensibilità e convinzioni personali.

A rendere questo percorso ancora più significativo è stata anche la disponibilità mostrata nella giornata di ieri da don Gennaro e da altri sacerdoti, che si sono resi presenti per le confessioni, rivolte a quanti, in modo libero e consapevole, hanno scelto di partecipare a questo momento di raccoglimento e preparazione spirituale al Natale. La celebrazione odierna si è aperta con un intervento particolarmente significativo dell’alunno Thomas De Chiara di 3 A artistico, che ha invitato i presenti a riflettere sul tema della rinascita, sottolineando come il Natale rappresenti proprio questo: un momento di nuova luce, speranza e rinnovamento per ciascuno. A seguire, l’ingresso dei simboli ha arricchito la liturgia di significati profondi: la croce, la luce, il mappamondo, il germoglio e una coperta, ciascuno portatore di un messaggio di speranza, accoglienza e responsabilità verso il prossimo e il mondo. Durante l’omelia, Don Gennaro ha posto l’accento sul tema della luce, intesa come guida, speranza e presenza concreta nella vita quotidiana. In un momento particolarmente suggestivo, ha invitato tutti a spegnere le luci della chiesa e ad accendere quelle dei telefoni cellulari, creando un’atmosfera intensa e carica di significato. Sulle note della canzone tanto amata dai ragazzi, “Piccola stella”, Don Gennaro ha esortato ciascuno a diventare luce per una persona che vive un momento di difficoltà, trasformando un gesto semplice in un messaggio potente. Successivamente gli alunni di 4 A linguistico hanno letto la preghiera dei fedeli, contribuendo in modo attivo e partecipato alla liturgia e rafforzando il senso di comunità tra studenti e docenti. A rendere la celebrazione ancora più toccante sono stati i canti del coro che, hanno saputo creare un’atmosfera unica, accompagnando i presenti in un clima di raccoglimento e gioia condivisa.

Un plauso particolare va ai docenti Teresa Rossi, Emma Prisco, Marisa Farina, Annamaria Suma ed Andrea Russo che si sono resi disponibili per le letture e che hanno fatto parte del coro. Al termine della messa, dopo la benedizione finale, ai discenti è stata donata una candela bianca, simbolo della luce ricevuta, da custodire nel quotidiano. Le candele sono state impreziosite e decorate con cura dagli studenti dell’indirizzo artistico moda e design, coadiuvati dalla prof.ssa Rosanna De Lucia a testimonianza del lavoro condiviso. Una messa prenatalizia che resterà nel cuore di tutti i partecipanti, testimonianza concreta di come momenti di fede e riflessione possano diventare autentiche occasioni di crescita umana e comunitaria.