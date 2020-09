Miccoli SPC contro L’ Assessore Raffaele Piazza .Tutti nasce da un post su Facebook

“L’amministratore di condominio Raffaele Piazza, che dopo diversi anni di questua social al sindaco Carlo Marino, è diventato assessore a non si sa bene cosa, ci ha ‘deliziato’ con un intervento forse frutto di una insolazione – dichiara il coordinatore di Speranza per Caserta, Michele Miccolo – Nel chiedere voti al Psi non soltanto ci costringe a sorbire (e a subire) la propaganda al voto socialista (e si potrebbe sfilare un rosario di battute alla Grillo su cui soprassiedo), ma minaccia anche i casertani dicendo ‘se votate Psi votate per me chi vota altri chiamasse poi gli altri’. Un intervento vergognoso e da vero ricattatore matricolato. A questo punto Piazza potrebbe chiarire quali sono i motivi che spingono i casertani a chiamarlo. Cosa le chiedono i casertani, soldi o favori? Si rende conto che lei sta minacciando i casertani dicendogli che ho votano per il Psi o lui smette di fare favori? Ci troviamo di fronte al voto di scambio 2.0 con tanto di diffusione

‘social’? Si rende conto, che nella migliore delle ipotesi, lei sta chiarendo ai casertani che il suo impegno istituzionale non conta nulla e che lei ‘fa’ (fa, cosa, di preciso oltre a colare cemento sulle basole in un sito Unesco?) solo se le arrivano i ‘voti’? Siccome il sindaco Carlo Marino ha un senso del decoro istituzionale pari a quello che potrebbe avere un criceto, non ci sgoliamo neanche chiedendogli le dimissioni di Raffaele Piazza come gesto di dignità per la civitas casertana ma ci riproponiamo, attraverso i nostri consiglieri in aula, e direttamente in tutte le altre sedi opportune di difendere quella dignità da troppo tempo calpestata da questi quattro cialtroni e ricattatori”.