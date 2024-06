Michele Placido arriva ad Agorà

Nell’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio arriva, mercoledì 26 giugno 2024 ore 21,15, un ospite d’eccezione: Michele Placido in “Serata d’onore” (costo del biglietto 15 euro – secondo settore 13 euro). Presenta la serata la conduttrice Emma Di Nicuolo.

Il recital vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori dove l’attore interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi della letteratura italiana come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio senza dimenticare i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Eduardo De Filippo. Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale ci saranno: Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre.

Il programma di Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione prevede, a seguire, giovedì 27 giugno il film “Un mondo a parte” regia di Riccardo Milani; venerdì 28 giugno il film “Killers of the flower moon” regia di Martin Scorsese; sabato 29 giugno il film “Succede nelle migliori famiglie” regia di Alessandro Siani; domenica 30 giugno il film “Barbie” regia di Greta Gerwig.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission.

L’arena estiva al Parco urbano di via Fellapane a San Sebastiano proporrà, fino all’8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti. Nell’ampia area verde, con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, sarà infatti possibile seguire un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate, con due importanti novità: il biglietto per la visione di un film costa solo 3,50 euro mentre, per gli spettacoli teatrali, sarà anche possibile acquistare un abbonamento che comprende tutti gli spettacoli al costo di 90 euro.