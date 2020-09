Militari casertani soccorrono turista caduto in mare

Alcuni militari dell’Esercito appartenenti al raggruppamento Campania, impegnati nel servizio di vigilanza, hanno salvato un turista caduto in mare.

L’incidente si è verificato presso l’area d’imbarco “Calata di Massa” nel porto di Napoli, dove i militari, allertati dal personale in attesa d’imbarco, hanno prestato soccorso ad un uomo che, sporgendosi dalla banchina, è caduto in mare.

Infatti, dopo aver notato le difficoltà dell’uomo nel rimanere a galla, il capo di pattuglia e il suo vice, si sono immediatamente tuffati in mare per soccorrere l’uomo e trarlo in salvo