Modifica decreti sicurezza : “Sabato flash mob davanti Prefettura”

Il governo Conte sta modificando i decreti sicurezza a colpi di fiducia alla camera e al senato, rendendo così il nostro paese un porto aperto a tutti i clandestini che vorranno approdarvi, protetti da un sistema di protezione speciale e di accoglienza diffusa, si ridimensionano le multe per le ONG, e si semplificano i permessi di lavoro senza più rispettare il decreto flussi il tutto mentre lo stesso governo costringe alla chiusura milioni di esercizi commerciali , il canale HO. RE. CA., e blocca la mobilità dei cittadini italiani reiterando il divieto di spostarsi da comune a comune.

Per protestare contro quest’ autentico scempio, Fratelli d’ Italia e Gioventù Nazionale , hanno indetto mobilitazioni in tutta Italia in questi giorni di dibattito in aula , e Sabato mattina a Caserta manifesteranno alle ore 11: 30 a Piazza Vanvitelli davanti alla prefettura con un flash mob