Modifica ZTL: per Vignola e De Falco decisione insensata

Caserta. “I Commercianti a Caserta vanno aiutati con iniziative concrete, mirate e utili a creare economia. Chi ha pensato che ridurre l’orario della zona ZTL nei weekend potesse portare benefici ha dimostrato, dal nostro punto di vista, di avere una visione limitata di quelli che sono i problemi veri che hanno penalizzato i commercianti locali negli ultimi 20 anni.”

Con queste parole, il coordinatore cittadino del PSI – Sezione di Caserta Antonio De Falco, ha commentato l’iniziativa del trio commissariale che, nei giorni scorsi, ha deciso di aprire per più ore il traffico veicolare in alcune zone a traffico limitato.

“Restiamo della convinzione che i problemi siano altri – ha continuato Antonio De Falco – troppi centri commerciali, fra poco ne avremo un altro addirittura sui giardini del Corso, difficoltà a parcheggiare, traffico esasperante, già dalle prime ore del mattino, rappresentano il cancro che va combattuto con decisione e soprattutto con convinzione.

Qualche anno fa, continua il coordinatore del PSI – sono stato il promotore, insieme ad alcuni commercianti di Via San Carlo, di un comitato, ancora oggi in essere, che, grazie ad una serie di iniziative culturali e musicali, ha saputo ridare vigore a una delle strade più antiche del centro storico casertano. Via San Carlo, nei Weekend e non solo, è divenuta la meta preferita dei Casertani e di tante persone provenienti dalla provincia. La gente passeggia a piedi, si diverte, crea economia e, soprattutto, dimostra con i fatti che, alle soglie del 2026, pensare che la soluzione ai problemi sia quella di far transitare più auto nel pieno centro storico sia sintomo di poca e limitata lungimiranza.

Noi del PSI- dichiara il Coordinatore Provinciale Romolo Vignola – lavoreremo su questo tema e nei prossimi giorni proporremo, come forza politica presente sul territorio, una serie di iniziative serie e propositive a favore del commercio locale intorno al quale, secondo il nostro punto di vista, va ricostruita una nuova città più intraprendente, più viva, più bella e, soprattutto, più pedonale.”